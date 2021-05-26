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Дан старт «Военному ралли - 2021» в Туве

Главная Спорт
Кызыл
13:01 26 Мая 2021
соревнования, минобороны, военные
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Тува стартовали первые гонки всеармейского этапа конкурса «Военное ралли - 2021». В числе этапов также есть и «Конный марафон» - заезд на лошадях рассчитан на два дня, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Военнослужащим предстоит пройти больше 100 км. По пути нужно будет не только преодолеть водные преграды и минные заграждения, но и организовать себе ночлег. В конечный пункт они доставят оружие и боеприпасы. В гонках участвуют команды всех военных округов.

«Этот этап, я бы сказал, самый основной – определяющий. Прямое предназначение данных вьючных подразделений — это перевозка вооружения боеприпасов в труднодоступные места, где техника не пройдет, вертолет не приземлится, чтобы обеспечить войска всем необходимым», - рассказал ОТР судья соревнований Сергей Сидоров.

Победителей соревнований определит судейская комиссия по количеству набранных баллов. Конкурс продлится пять дней. Лучшие команды будут представлять Россию уже на международных состязаниях.

Фото: «Общественное телевидение России»

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