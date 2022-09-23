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В Красноярске заработали телефонные горячие линии по вопросам отопления

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Кызыл
10:57 23 Сентября 2022
общество, красноярск, теплоснабжение, жалоба
Фотография © Никита Алексеев
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Если вам не дали отопление в доме, то следует обратитесь в свою управляющую компанию (УК) или ТСЖ, ведь чаще всего батареи не нагреваются из-за проблем на внутридомовых сетях и завоздушивания стояков.

Если же УК не реагирует, обращайтесь к специалистам районных администраций, ниже указаны номера телефонам, по которым можно позвонить и рассказать о проблеме.

Кроме этого, можно оставлять жалобу под постами в официальных группах администраций районов социальной сети “ВКонтакте”, необходимо лишь пройти выше по ссылкам, вшитым в текст. 

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