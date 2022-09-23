В Красноярске заработали телефонные горячие линии по вопросам отопления

Если вам не дали отопление в доме, то следует обратитесь в свою управляющую компанию (УК) или ТСЖ, ведь чаще всего батареи не нагреваются из-за проблем на внутридомовых сетях и завоздушивания стояков.
Если же УК не реагирует, обращайтесь к специалистам районных администраций, ниже указаны номера телефонам, по которым можно позвонить и рассказать о проблеме.
- Кировский район 222-37-27, 222-37-08;
- Советский район 220-06-33;
- Свердловский район 261-18-33;
- Центральный район 227 38 76;
- Октябрьский район 247-01-37;
- Ленинский район 264-16-73;
- Железнодорожный район 221-20-64.
Кроме этого, можно оставлять жалобу под постами в официальных группах администраций районов социальной сети “ВКонтакте”, необходимо лишь пройти выше по ссылкам, вшитым в текст.