В Красноярске заработали телефонные горячие линии по вопросам отопления

Если вам не дали отопление в доме, то следует обратитесь в свою управляющую компанию (УК) или ТСЖ, ведь чаще всего батареи не нагреваются из-за проблем на внутридомовых сетях и завоздушивания стояков.

Если же УК не реагирует, обращайтесь к специалистам районных администраций, ниже указаны номера телефонам, по которым можно позвонить и рассказать о проблеме.

Кроме этого, можно оставлять жалобу под постами в официальных группах администраций районов социальной сети “ВКонтакте”, необходимо лишь пройти выше по ссылкам, вшитым в текст.