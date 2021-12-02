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В Свердловском районе установили 15-метровую ёлку

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Кызыл
11:50 2 Декабря 2021
общество, красноярск, новый год, подготовка
Фотография © admkrsk.ru
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В Свердловском районе ледовый городок развернётся на площади им. Свердлова, где уже установили 15-метровую ель. Около новогоднего дерева расположатся фигуры Деда мороза и Снегурочки, рассказали в администрации города Красноярска. Также для жителей обустроят три фотозоны, смонтируют две горки для ребятишек.

Кроме этого, в сквере Паниковка установят ледовую 6-метровую ёлку, две горки и фотозону, которая представляет собой сани, запряжённые медведем, на которых едут Дед Мороз и Снегурочка.

В Свердловском районе установили 15-метровую ёлку

В сквере Универсиады и на территории Центра технического проектирования также будут наряжены новогодние деревья, появятся и горки для детей.

К 20 декабря завершат все работы по монтажу и установке ледовых городков.

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