В Свердловском районе установили 15-метровую ёлку

В Свердловском районе ледовый городок развернётся на площади им. Свердлова, где уже установили 15-метровую ель. Около новогоднего дерева расположатся фигуры Деда мороза и Снегурочки, рассказали в администрации города Красноярска. Также для жителей обустроят три фотозоны, смонтируют две горки для ребятишек.

Кроме этого, в сквере Паниковка установят ледовую 6-метровую ёлку, две горки и фотозону, которая представляет собой сани, запряжённые медведем, на которых едут Дед Мороз и Снегурочка.

В сквере Универсиады и на территории Центра технического проектирования также будут наряжены новогодние деревья, появятся и горки для детей.

К 20 декабря завершат все работы по монтажу и установке ледовых городков.