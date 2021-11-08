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В Красноярском крае сегодня будет дуть сильный ветер

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Кызыл
09:41 8 Ноября 2021
общество, в красноярском крае, снег, гололед, ветер
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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По прогнозам синоптиков, 8 ноября в центральных и южных районах края, а также в Туруханском и Эвенкийском районах прогнозируется сильный ветер с порывами до 18 м/с, будет идти мокрый снег, ожидается метель. На дорогах гололедица.

В горных районах лавиноопасно.

Сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю рекомендуют на улице вести себя осторожно. Не пережидать непогоду вблизи стен домов, на остановках, рядом с деревьями и рекламными щитами. Не подходить к оборванным проводам и не трогать их.

Не рекомендуется парковать автомобили под проводами и деревьями из-за гололедно-изморозевого отложения на них.

Автомобилистам стоит соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию и не забывать, что во время метели видимость ухудшается, поэтому в такую погоду лучше снизить скорость.

При возникновении происшествий звоните по телефонам 101 или 112.

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