Ситуация с коронавирусом в Туве вызывает особую тревогу минздрава РФ

Наибольшую тревогу в связи с распространением коронавирусной инфекции у министерства здравоохранения РФ вызывает ситуация в ряде регионов. В их числе Республика Тува.

Регионы глава министерства Михаил Мурашко назвал на совещании президента РФ Владимира Путина с членами федерального правительства. Всего он упомянул шесть субъектов федерации (а также Севастополь) , из которых Тува – единственный сибирский.

«Сегодня в ряд из этих регионов мы направили бригады специалистов по оказанию организационно-методической и лечебной помощи», - рассказал главе государства Михаил Мурашко.

По данным оперативного штаба Тувы, с начала года от COVID-19 в республике скончались более 50 человек. В настоящее время в сутки регистрируется около 160 новых случаев заражения.

Фото: сайт президента России