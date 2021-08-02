В Туве проходит конкурс туристских маршрутов

В Республике Тува объявлен конкурс на создание туристских маршрутов по Кызылу. Заявки на участие в нем можно подавать до 10 августа.

В числе задач, которые преследуют организаторы конкурса, на официальном портале Тувы указаны «развитие туристского потенциала Кызыла, а также популяризация исторического и культурного наследия республики», «создание конкурентоспособных условий для развития предпринимательства в сфере туризма».

Конкурс приурочен к 100-летию Тувинской Народной Республики (ТНР). Это государство было провозглашено на Всетувинском учредительном хурале 13-16 августа 1921 года в местечке Суг-Бажы. В числе критериев при оценке заявок на конкурсе названа «новизна элементов маршрута – услуг, объектов показа, событийных мероприятий, связанных со 100-летием со дня образования ТНР».

Как писали Sibnovosti.ru, в 2020 году сотрудники томского отделения Русского географического общества разработали маршрут по «Золотому кольцу Сибири». В него вошли Томск, Иркутск, Байкал, Улан-Удэ, Тува, Хакасия, юг Красноярского края и Кемеровская область.

Фото: официальный портал Республики Тува