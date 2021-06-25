В Туве проведут конкурс красоты

В августе в Кызыле пройдет национальный конкурс красоты «Даңгына». Он приурочен к 100-летию провозглашения Тувинской народной республики.

Конкурс проведет региональное министерство культуры для девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Местом для мероприятия выбран Национальный музыкально-драматический театр им. Кок-оола.

«Одной лишь внешней красоты для участия в конкурсе недостаточно, необходим образ жизни, позволяющий девушкам завоевать право быть лицом республики», - предупредил потенциальных участниц официальный портал Республики Тува.

Конкурс пройдет 15 августа в несколько туров. Победительница получит 250 тыс. руб.

Фото: официальный портал Республики Тува