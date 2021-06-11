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Скончалась депутат Госдумы РФ от Тувы Лариса Шойгу

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Кызыл
08:58 11 Июня 2021
депутаты, некролог, госдума
Автор: Sibnovosti.ru
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На 69-м году жизни скончалась депутат Госдумы РФ от Республики Тува Лариса Шойгу. Причиной смерти сестры министра обороны РФ Сергея Шойгу стал инсульт.

Врач по образованию Лариса Шойгу работала в российском парламенте с 2007 года. В 2016 году она была избрана в очередной раз по списку «Единой России» от Красноярского края, республик Хакасия и Тува. В нынешнем созыве Госдумы РФ Лариса Шойгу занимала пост заместителя председателя комитета по контролю и регламенту.

«Л. К. Шойгу всячески поддерживала правительство Республики Тыва при рассмотрении федерального бюджета, других важных законопроектов, активно участвовала в общественной жизни Тувы, инициировала множество интересных проектов, в том числе издание книг через Культурный фонд им. Кужугета Шойгу. Благодаря своим высоким человеческим качествам, неравнодушию, стремлению помогать людям Лариса Кужугетовна заслужила любовь и уважение своих земляков», - говорится в некрологе, опубликованном на официальном портале региона.

Фото: сайт Государственной думы РФ

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