Прокуратура предупредила о возможности обрушения конструкций тувинской школы

Состояние здания школы в тувинском селе Ак-Дуруг вызвало беспокойство прокуратуры республики. В ведомстве пришли к выводу, что использовать его опасно.

Деревянное здание было построено в 1963 году. Капремонт последний раз проходил в нем 18 лет назад.

«Осмотром выявлены повреждения, которые могут привести к обрушению отдельных конструкций и потере устойчивости здания», - говорится о результатах проведенной проверки на сайте надзорного ведомства.

В связи с этим прокуратура направила в районный суд иск. В случае его удовлетворения администрация района должна будет принять меры для обследования здания школы, чтобы решить, подлежит оно сносу или нет.

Село Ак-Дуруг находится Чаа-Хольском районе Республики Тува. Там проживает около 1,5 тыс. человек.

Как писали Sibnovosti.ru, суд приостановил на 90 суток работу школы в кузбасском селе Шабаново. В ее помещениях скопился радон.