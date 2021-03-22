Владимир Путин отдохнул в сибирской тайге

Минувшие выходные президент РФ Владимир Путин провел на отдыхе в сибирской тайге. Его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

«Президент вместе с министром обороны Сергеем Шойгу совершает пешие прогулки по тайге и катается на вездеходе. С. Шойгу также показал главе государства свою мастерскую», - говорится в сообщении сайта главы государства.

На опубликованных пресс-службой Кремля видеоматериалах видно, что Владимир Путин сам находился за рулем гусеничного вездехода. Президент и министр обороны также прогулялись по деревянному подвесному мосту через замерзший водоем, разглядывали пейзажи и в бинокль – диких животных. В мастерской Сергея Шойгу можно увидеть заготовки для работы по дереву. В том числе, корни и ветки причудливой формы.

Это не первый случай, когда Владимир Путин проводит выходные в Сибири. Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году на рыбалке его сопровождали, помимо Сергея Шойгу, глава Республики Тува Шолбан Кара-оол и тогда глава Республики Хакасия Виктор Зимин. В 2018-м в Туве президент сплавлялся на лодке в компании Шолбана Кара-оола, Сергея Шойгу, директора Саяно-Шушенского заповедника Геннадия Киселева и директора ФСБ Александра Бортникова. Осенью 2019-го Владимир Путин также отдыхал в компании министра обороны.

Фото: сайт президента России