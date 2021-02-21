Сегодня в Тыве произошло землетрясение общей магнитудой в 5,6 баллов. Оно было зафиксировано в 08:37. Об этом сообщили в краевом агентстве ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Отмечается, что отголоски катаклизма ощущались и в других регионах. В частности, на юге Красноярского края местные жители ощутили толчки до 3 баллов.

На телефоны жителей края до сих пор поступают SMS-сообщения о произошедшем землетрясении.

Известно, что эпицентр находился в 200 километрах от Кызыла. Очаг находился на глубине 60 километров. В настоящее время неизвестно о каких-либо разрушениях.

Напомним, в середине января в сибирских регионах было зафиксировано землетрясение.

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