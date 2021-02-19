Тувинские власти собирают народные инициативы

В Туве приступили к сбору народных инициатив. Реализация лучших из них будет профинансирована из республиканского бюджета.

Инициативы начали собирать в муниципалитетах региона с 18 февраля. 10 лучших определит республиканская конкурсная комиссия 25 марта.

«Основными критериями для отбора лучших инициатив являются: масштаб обсуждения народной инициативы; доля населения, получающего пользу от реализации народной инициативы; объем привлеченных внебюджетных средств…», - сообщил официальный портал Тувы.

На реализацию одной инициативы планируется предоставить из бюджета 2,4 млн руб. Но сами инициаторы должны будут профинансировать свою идею в размере от 200 тыс. до 400 тыс. руб. в зависимости от того, в какой сфере она будет применена.

2021-й был объявлен в Туве Годом народных инициатив.

Фото: официальный портал Республики Тува