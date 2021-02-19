19 февраля
Кызыл
погода -5 °C
73.78
 
€ 88.87
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Тувинские власти собирают народные инициативы

Главная Общество
Кызыл
13:33 19 Февраля 2021
инициатива, конкурс, бюджет
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Туве приступили к сбору народных инициатив. Реализация лучших из них будет профинансирована из республиканского бюджета.

Инициативы начали собирать в муниципалитетах региона с 18 февраля. 10 лучших определит республиканская конкурсная комиссия 25 марта.

«Основными критериями для отбора лучших инициатив являются: масштаб обсуждения народной инициативы; доля населения, получающего пользу от реализации народной инициативы; объем привлеченных внебюджетных средств…», - сообщил официальный портал Тувы.

На реализацию одной инициативы планируется предоставить из бюджета 2,4 млн руб. Но сами инициаторы должны будут профинансировать свою идею в размере от 200 тыс. до 400 тыс. руб. в зависимости от того, в какой сфере она будет применена.  

2021-й был объявлен в Туве Годом народных инициатив.

Фото: официальный портал Республики Тува

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Кызыла: В Туве ослабили антиковидные ограничения

В Туве ослабили антиковидные ограничения

22 Января 2021 г.
На семейных торжествах на одно человека должно приходиться 4 кв. метра площади
Новости Кызыла: Самый необычный памятник в России находится в Туве

Самый необычный памятник в России находится в Туве

15 Января 2021 г.
Завершено онлайн голосование
Новости Кызыла: В Туве запланировали масштабную рекультивацию отходов

В Туве запланировали масштабную рекультивацию отходов

13 Января 2021 г.
Власти заключили соглашение о рекультивации 1,4 млн кубометров токсичного мусора «Тувакобальта»
Новости Кызыла: В Туве из-за аварии на старой котельной пострадали четыре человека

В Туве из-за аварии на старой котельной пострадали четыре человека

12 Января 2021 г.
К котельной подключены два соцучреждения
Новости Кызыла: Год в Западной Сибири завершится сильными морозами

Год в Западной Сибири завершится сильными морозами

25 Декабря 2020 г.
На некоторых территориях прогнозируется до минус 50 градусов
Новости Кызыла: Главную елку тувинской столицы откроют персонажи мультфильма

Главную елку тувинской столицы откроют персонажи мультфильма

18 Декабря 2020 г.
Церемония назначена на 25 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru