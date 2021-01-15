Самый необычный памятник в России находится в Туве

Памятник тувинской письменности в музее-заповеднике «Белдир-Кежии» в республике признан самым необычным памятником в России. Завершено онлайн голосование всероссийского конкурса «скульпТУТУра». Почти три месяца россияне отдавали голоса за 100 исторических и культурных мест со всей России. В опросе приняли участие более 320 тысяч человек. Более 30, 5 тысяч человек отдали свое предпочтение памятнику истории из Тувы. На тысячу меньше голосов получила скульптура «Свидание» из Курска, которая в итоге заняла вторую строчку на конкурсе. В тройке также скульптура «Комар — хранитель Сибири» в Ноябрьске – это Ямало-Ненецкий Автономный Округ, которая набрала более 20 тысяч голосов.

Победителю конкурса полагается уникальный кубок, в котором есть частица каждого из 100 объектов, которые участвовали в конкурсе.



