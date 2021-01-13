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В Туве запланировали масштабную рекультивацию отходов

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Кызыл
10:15 13 Января 2021
деньги, изменения, тува, мусор, субсидии, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Тувы запланировали масштабную рекультивацию отходов. Региональное правительство заключило соглашение с министерством природных ресурсов и экологии России о рекультивации 1,4 млн кубометров токсичного мусора комбината «Тувакобальт». Эти отходы копились два десятилетия и представляют опасность для окружающей среды. На их утилизацию власти планируют потратить 153,6 млн рублей.

«Токсические соединения, содержащиеся в картах-хранилищах, представляют опасность загрязнению подземных вод и их попаданием в открытые водоемы», — указывают в министерстве.

На первом этапе рекультивации будут проведены работы по защитному экранированию. После этого высвободившуюся территорию засадят многолетними растениями.

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