В Туве запланировали масштабную рекультивацию отходов

Власти Тувы запланировали масштабную рекультивацию отходов. Региональное правительство заключило соглашение с министерством природных ресурсов и экологии России о рекультивации 1,4 млн кубометров токсичного мусора комбината «Тувакобальт». Эти отходы копились два десятилетия и представляют опасность для окружающей среды. На их утилизацию власти планируют потратить 153,6 млн рублей.

«Токсические соединения, содержащиеся в картах-хранилищах, представляют опасность загрязнению подземных вод и их попаданием в открытые водоемы», — указывают в министерстве.

На первом этапе рекультивации будут проведены работы по защитному экранированию. После этого высвободившуюся территорию засадят многолетними растениями.