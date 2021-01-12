В Туве из-за аварии на старой котельной пострадали четыре человека

В тувинском селе Сукпак из-за аварии на старой котельной пострадали четыре человека. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава региона Шолбан Кара-оол. Рабочие госпитализированы. К котельной подключены два соцучреждения. Для поддержания тепла на объектах подключен резервный котел.

«Основной котел растопили в 17:45 11 января, подача тепла на уровне 60 градусов. Устанавливаем дополнительный резервный новый котел на 400 квт. Молодцы, работники Службы ГО и ЧС Тувы, оперативно отработали, с их помощью быстро восстановили теплоснабжение», - сообщил Шолбан Кара-оол.

Также стали известны причины аварии. Автоматика котла вышла из строя после планового отключения электричества в Сукпаке. По этой причине не запустился циркуляционный насос для подачи горячей воды, отчего и произошла авария.