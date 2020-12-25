Год в Западной Сибири завершится сильными морозами

Экстремально холодная погода установится в регионах Западной и Центральной Сибири в конце этой недели. Она продержится до конца года.

На некоторых территориях прогнозируется снижение температуры до минус 50 градусов. Как сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, она окажется ниже нормы на 20-24 градуса, что близко к рекордным показателям.

«Важно, что сильные морозы и в густонаселенных районах: Новосибирская, Томская, Омская, Кемеровская области. Настоящий холод на всей Западной и Средней Сибири вплоть до Нового года», - процитировало специалиста информагентство.

Роман Вильфанд считает причиной сильных морозов глобальное потепление. Оно ведет к большим амплитудам температур.

В мэрии Кызыла в связи с наступающими морозами напомнили, что при понижении температуры воздуха до минус 40 градусов учащимся первых-четвертых классов разрешено не посещать занятия. А при температуре минус 43 градуса уроки отменяются для всех учеников.

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