18 декабря
Кызыл
погода -16 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Главную елку тувинской столицы откроют персонажи мультфильма

Главная Общество
Кызыл
10:46 18 Декабря 2020
новый год, елка, мультфильмы
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Главная новогодняя елка Тувы откроется в Кызыле 25 декабря. Церемония назначена на 16:00.

«Наши парни производственно-строительного участка с мастером Чимис Кыргыс сегодня строили ледовый лабиринт. Возле главной елки также приступили к работе художники, уже вырисовываются ледяные фигуры сказочных персонажей», - сообщило 16 декабря МУП «Благоустройство» Кызыла на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Открытие будет сопровождать праздничная программа «Елка светится огнями, значит, сказка рядом с нами». Гости увидят театрализованное представление по мотивам мультфильма «Простоквашино».

Тем временем, верховный хурал Республики Тува утвердил дату празднования Шагаа в 2021 году. Встречу тувинского Нового года по лунно-солнечному календарю отметят 12 февраля.

Фото: страница МУП «Благоустройство» города Кызыла в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Кызыла: На пути аргали в Туве снимут пограничную проволоку

На пути аргали в Туве снимут пограничную проволоку

17 Декабря 2020 г.
Для горных баранов создадут проходы при сезонной миграции
Новости Кызыла: МегаФон выпустил в Туве сим-карты с национальным дизайном

МегаФон выпустил в Туве сим-карты с национальным дизайном

15 Декабря 2020 г.
Серия лимитирована
Новости Кызыла: Республика Тува отдохнет 31 декабря

Республика Тува отдохнет 31 декабря

10 Декабря 2020 г.
И поработает 26 декабря
Новости Кызыла: Некоторые владельцы самовольно построенных домов в Кызыле смогут их легализовать

Некоторые владельцы самовольно построенных домов в Кызыле смогут их легализовать

7 Декабря 2020 г.
Муниципальные власти подготовили изменения в проект республиканского закона
Новости Кызыла: Гелек Нацык-Доржу возглавил буддистов Тувы

Гелек Нацык-Доржу возглавил буддистов Тувы

23 Ноября 2020 г.
В республике прошла его интронизация
Новости Кызыла: Прошла интронизация нового лидера буддистов Тувы

Прошла интронизация нового лидера буддистов Тувы

23 Ноября 2020 г.
Камбы-ламой стал Гелек Нацык-Доржу
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru