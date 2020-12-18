Главную елку тувинской столицы откроют персонажи мультфильма

Главная новогодняя елка Тувы откроется в Кызыле 25 декабря. Церемония назначена на 16:00.

«Наши парни производственно-строительного участка с мастером Чимис Кыргыс сегодня строили ледовый лабиринт. Возле главной елки также приступили к работе художники, уже вырисовываются ледяные фигуры сказочных персонажей», - сообщило 16 декабря МУП «Благоустройство» Кызыла на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Открытие будет сопровождать праздничная программа «Елка светится огнями, значит, сказка рядом с нами». Гости увидят театрализованное представление по мотивам мультфильма «Простоквашино».

Тем временем, верховный хурал Республики Тува утвердил дату празднования Шагаа в 2021 году. Встречу тувинского Нового года по лунно-солнечному календарю отметят 12 февраля.

Фото: страница МУП «Благоустройство» города Кызыла в соцсети «ВКонтакте»