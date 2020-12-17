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На пути аргали в Туве снимут пограничную проволоку

Главная Общество
Кызыл
11:33 17 Декабря 2020
граница, животные, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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В 2021 году на российско-монгольской границе на территории Тувы откроют проходы для аргали (алтайского горного барана). Об этом было объявлено в ходе специального межведомственного совещания, прошедшего в республике.

«С 2021 года начнется круглогодичное открытие так называемых «коридоров» в инженерных сооружениях – ограждениях из колючей проволоки. Всего было предложено открыть семь путей миграции, на которых будут установлены средства видео- и фотофиксации для отслеживания передвижения краснокнижных животных», - сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии РФ по итогам совещания.

Такое решение вызвано тем, что аргали совершают сезонные миграции между Тувой и Монголией, пересекая государственную границу. Часто эти животные, занесенные в Красную книгу РФ, запутываются в проволоке и гибнут. Теперь российским властям предстоит согласовать вопрос охраны животных при миграции с природоохранными структурами и пограничной службой Монголии.

Как писали Sibnovosti.ru, аналогичная проблема существует в отношении дзеренов – антилоп, которые совершают сезонные миграции из Монголии в Забайкальский край и обратно.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ

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