Республика Тува отдохнет 31 декабря

Глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил, что 31 декабря в республики будет выходным, передает «Общественное телевидение России». В своем Telegram-канале он сообщил, что вместо последнего дня года рабочей станет суббота 26 декабря.

Глава республики призвал жителей провести «этот день в теплой семейной обстановке».

Депутаты Госдумы РФ в ноябре отклонили законопроект о том, чтобы последний день декабря стал выходным по закону. Но региональные правительства вправе сами принять решение об этом. Уже больше 15 регионов так и поступили. В их числе, Томская область.

Фото: официальный портал Республики Тува