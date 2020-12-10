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Республика Тува отдохнет 31 декабря

Главная Общество
Кызыл
16:08 10 Декабря 2020
новый год, день, глава
Автор: Sibnovosti.ru
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Глава Тувы Шолбан Кара-оол объявил, что 31 декабря в республики будет выходным, передает «Общественное телевидение России». В своем Telegram-канале он сообщил, что вместо последнего дня года рабочей станет суббота 26 декабря.

Глава республики призвал жителей провести «этот день в теплой семейной обстановке».

Депутаты Госдумы РФ в ноябре отклонили законопроект о том, чтобы последний день декабря стал выходным по закону. Но региональные правительства вправе сами принять решение об этом. Уже больше 15 регионов так и поступили. В их числе, Томская область.

Фото: официальный портал Республики Тува

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