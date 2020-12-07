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Некоторые владельцы самовольно построенных домов в Кызыле смогут их легализовать

Главная Общество
Кызыл
12:56 7 Декабря 2020
закон, дом, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Кызыла разработали проект изменений в закон Республики Тува «О земле». Он предлагает узаконить самовольно построенные до 2013 года дома с земельными участками.

Проблема собственности на участки и дома напомнила о себе 4 декабря. Тогда, по данным официального портала региона, судебные приставы намеревались демонтировать семь домов в микрорайоне «Спутник» как самовольные постройки. Основанием для этого послужило решение городского суда Кызыла. На сайте органов местного самоуправления Кызыла отмечается, что жители самовольно построенных домов получили отсрочку до 1 апреля.

«Моя позиция – узаконить, дать возможность оформиться гражданам, кто уже давно построился и проживает в своих домах. Но при этом не надо давать возможности дальше застраиваться новым лицам», – заявил мэр столицы Тувы Карим Сагаан-оол.

Глава муниципалитета возложил ответственность за возникшую ситуацию на недобросовестных продавцов земель. Глава Тувы Шолбан Кара-оол поручил министру земельных и имущественных отношений Ивану Ултургашеву и министру общественной безопасности Виктору Хулеру разыскать недобросовестного продавца земельных участков,

Власти Кызыла рассчитывают на то, что поправки к закону «О земле» будут приняты в следующем году.

Фото: официальный портал Республики Тува

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