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Прошла интронизация нового лидера буддистов Тувы

Главная Общество
Кызыл
10:07 23 Ноября 2020
буддизм, глава, выборы
Автор: Sibnovosti.ru
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Новым камбы-ламой стал Гелек Нацык-Доржу. В Кызыле в минувшие выходные прошла интронизации лидера тувинских буддистов.

«Прибыли делегации из Бурятии, Калмыкии, Хакасии и Алтая, каждый из них от всего сердца благопожелали белой дороги, удачи и счастья новому камбы-ламе Тувы», - говорится о церемонии в сообщении на странице буддийской общины Тувы в соцсети Facebook.

По данным ТАСС, Гелек Нацык-Доржу (в миру Сергек Сарыглар) был избран верховным ламой буддистов республике в октябре этого года. В избрании, по традиции, приняли участие представители местного духовенства. Как писали Sibnovosti.ru, 23 июня от коронавирусной инфекции скончался предыдущий камбы-лама Джампел Лодой.

«Избранному камбы-ламе искренне пожелал быть настоящим Учителем и мудрым наставником, уделяющим серьезное внимание непреходящим ценностям буддизма, добра, милосердия, сострадания ко всем живым существам», - оставил запись в соцсети глава Республики Тува Шолбан Кара-оол.

Фото: страница буддийской общины Тувы в соцсети Facebook

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