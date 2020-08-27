АрМИ-2020: марафон для людей и лошадей

В Республике Тува состоялся первый этап «Конного марафона» в рамках Армейских международных игр – 2020. В нем приняли участие военнослужащие вьючно-транспортных подразделений из России и Узбекистана. Победу одержали россияне. Протяженность дистанции конкурса составила 130 км. Второй день соревнований прошел под проливным дождем. По словам военнослужащих, в таких условиях важно внимательно относится к животным: гладить их, общаться, чтобы лошади чувствовали поддержку наездника.

Фото: сайт министерства обороны РФ