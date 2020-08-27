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АрМИ-2020: марафон для людей и лошадей

Главная Общество
Кызыл
12:55 27 Августа 2020
игры, армия, конкурс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Тува состоялся первый этап «Конного марафона» в рамках Армейских международных игр – 2020. В нем приняли участие военнослужащие вьючно-транспортных подразделений из России и Узбекистана. Победу одержали россияне. Протяженность дистанции конкурса составила 130 км. Второй день соревнований прошел под проливным дождем. По словам военнослужащих, в таких условиях важно внимательно относится к животным: гладить их, общаться, чтобы лошади чувствовали поддержку наездника.

Фото: сайт министерства обороны РФ

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