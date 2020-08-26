Российская и узбекская конница соревнуются в Туве

На территории Республики Тува проходит «Конный марафон». В нем участвуют вьючно-транспортные подразделения Вооруженных сил России и Узбекистана.

Конкурс проводится в рамках Армейских международных игр - 2020 на базе горного мотострелкового соединения Центрального военного округа. Протяженность «Конного марафона» составляет 130 км.

«Участники конкурса вступили в двухдневную гонку накануне и уже выполнили ряд специальных заданий: преодолели водную преграду, минные заграждения, заарканили лошадей», - сообщили вчера поздно вечером в минобороны РФ.

В каждой команде по 10 человек и 10 лошадей.

Фото: сайт минобороны РФ