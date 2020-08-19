В Туве открыли памятник в честь героя войны с империей Цин

В Республике Тува открыли памятник Куулару Лопсан Балдан оглу. Он командовал тувинскими добровольцами в Кобдинском сражении в ходе войны за освобождение Монголии от власти китайской империи Цин и сменившей ее республиканского правительства в 1912-1914 годах.

Памятник открыли в Кызыле на проспекте Калинина. С инициативой выступили потомки Куулара Лопсана, который также известен тем, что стал первым министром военных дел независимой Тувинской народной республики (ТНР). В сообщении официального портала региона подчеркивается, что это первый памятник героям Кобдинского сражения в Туве. Но в дальнейшем на проспекте Калинина предполагается установить памятники и соратникам Куулара Лопсана.

Монголия провозгласила свою независимость в 1911 году после начала Синьхайской революции в Китае, которая в конечном итоге привела к свержению маньчжурской династии Цин. По данным историков, до 1,5 тыс. тувинцев сражались в августе 1912 года против китайского гарнизона в Кобдо (ныне город Ховд в Монголии) в составе монгольской армии. Независимость ТНР была провозглашена в 1921 году. В Туве Кобдинское сражение считают важным этапом в развитии национально-освободительного движения.

Фото: официальный портал Республики Тува