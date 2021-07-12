Стелы не в стиле: на раскопках тувинского кургана сделаны необычные находки

Скифский курган Туннуг в Республике Тува продолжает дарить археологам интересные находки. На этот раз – две стелы с символическим изображением человека.

Как отмечается в сообщении на сайте Русского географического общества, стелы датируются концом IX века до н. э. Раскопки ведет экспедиция под руководством сотрудника Института истории материальной культуры РАН Тимура Садыкова. Подобные стелы характерны для скифского времени, но, по его словам, подобная иконография археологам еще не встречалась.

Как писали Sibnovosti.ru, раскопки Туннуга начались в июне 2019 года. Он находится в Долине царей, известной большим количеством курганов скифского времени. По предварительным данным, Туннуг относится к IX веку до н. э. и не был разграблен.

Фото: сайт Русского географического общества