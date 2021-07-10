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Для тувинского ЖКХ создано отдельное министерство

Главная Политика
Кызыл
12:34 10 Июля 2021
назначение, жкх, министр
Автор: Sibnovosti.ru
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства выделена в отдельное министерство в структуре правительства Республики Тува. Его возглавил Мерген Мынын-оол.

Ранее ЖКХ занималось министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Сейчас мы наращиваем темпы строительства в республике - коммерческого и социального. Важно выстроить эффективную рабочую схему, для этого нужно сконцентрироваться именно на этом вопросе. Сфера ЖКХ – это самый большой участок работы, где накопилось много проблем. Решил, что для эффективного управления нужно выделить это направление из минстроя, создав отдельное министерство», - пояснил необходимость разделения министерства врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

В 2014-2015 годы Мерген Мынын-оол работал заместителем главного врача по административно-хозяйственной части ГБУЗ «Перинатальный центр Республики Тыва». В 2015-2019 годы - директором МУП УК «Енисей».

Фото: официальный портал Республики Тува

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