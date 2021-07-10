Для тувинского ЖКХ создано отдельное министерство

Сфера жилищно-коммунального хозяйства выделена в отдельное министерство в структуре правительства Республики Тува. Его возглавил Мерген Мынын-оол.
Ранее ЖКХ занималось министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Сейчас мы наращиваем темпы строительства в республике - коммерческого и социального. Важно выстроить эффективную рабочую схему, для этого нужно сконцентрироваться именно на этом вопросе. Сфера ЖКХ – это самый большой участок работы, где накопилось много проблем. Решил, что для эффективного управления нужно выделить это направление из минстроя, создав отдельное министерство», - пояснил необходимость разделения министерства врио главы Тувы Владислав Ховалыг.
В 2014-2015 годы Мерген Мынын-оол работал заместителем главного врача по административно-хозяйственной части ГБУЗ «Перинатальный центр Республики Тыва». В 2015-2019 годы - директором МУП УК «Енисей».
Фото: официальный портал Республики Тува