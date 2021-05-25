Врио главы Тувы назначил ответственного за сельское хозяйство

Врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг продолжил формирование своей команды в руководстве региона. Вице-премьером правительства региона - министром сельского хозяйства назначен Уран-оол Ондар.

О назначении Владислав Ховалыг сообщил в ходе аппаратного совещания в правительстве. По данным официального портала Тувы, ранее Уран-оол Ондар работал в структурах федеральной, региональной и муниципальной власти. Так, в 2007-2010 годы он занимал пост заместителя министра земельных и имущественных отношений Тувы. Затем Уран-оол Ондар трудился в мэрии Кызыла на разных должностях, включая должность первого вице-мэра. Последние же три года Уран-оол Ондар работал в управлении Федеральной налоговой службы по Республике Тува.

Ранее Сергек Хертек назначен и. о. министра юстиции республики. Эдуард Куулар, в свою очередь, стал руководителем региональной службы по тарифам.

Как писали Sibnovosti.ru, президент РФ Владимир Путин сменил руководителя Тувы в начале апреля этого года. Тогда он принял отставку Шолбана Кара-оола. На своем первом аппаратном совещании Владислав Ховалыг сказал, что заметил сплоченность правительственной команды, но при этом напомнил, что «госслужащие служат государству, а не конкретной персоне».

Фото: официальный портал Республики Тува