Врио главы Тувы: «Госслужащие служат государству, а не конкретной персоне»

Врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг провел первое аппаратное совещание с членами правительства региона. На нем был определен дальнейшей порядок их организационной работы.

В ходе аппаратного совещания Владислав Ховалыг сообщил о том, что отчет о работе республиканского правительства за 2020 год сделает первый вице-премьер Александр Брокерт. Ему предстоит выступить перед депутатами верховного хурала Тувы, сообщил официальный портал региона.

«Обсуждение отчета поможет выявить наиболее острые, нерешенные проблемы и дать оценку деятельности каждого руководителя республиканского уровня», - сказал Владислав Ховалыг.

По словам врио глав региона, он заметил сплоченность правительственной команды. Но при этом напомнил, что «госслужащие служат государству, а не конкретной персоне».

Как писали Sibnovosti.ru, президент РФ Владимир Путин сменил руководителя Тувы в начале апреля. Тогда он принял отставку Шолбана Кара-оола.

Фото: официальный портал Республики Тува