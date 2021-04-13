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Врио главы Тувы: «Госслужащие служат государству, а не конкретной персоне»

Главная Политика
Кызыл
11:40 13 Апреля 2021
глава, совещание, правительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг провел первое аппаратное совещание с членами правительства региона. На нем был определен дальнейшей порядок их организационной работы.

В ходе аппаратного совещания Владислав Ховалыг сообщил о том, что отчет о работе республиканского правительства за 2020 год сделает первый вице-премьер Александр Брокерт. Ему предстоит выступить перед депутатами верховного хурала Тувы, сообщил официальный портал региона.

«Обсуждение отчета поможет выявить наиболее острые, нерешенные проблемы и дать оценку деятельности каждого руководителя республиканского уровня», - сказал Владислав Ховалыг.

По словам врио глав региона, он заметил сплоченность правительственной команды. Но при этом напомнил, что «госслужащие служат государству, а не конкретной персоне».

Как писали Sibnovosti.ru, президент РФ Владимир Путин сменил руководителя Тувы в начале апреля. Тогда он принял отставку Шолбана Кара-оола.

Фото: официальный портал Республики Тува

 

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