Владислав Ховалыг представлен в качестве врио главы Тувы

Врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг приступил к своим обязанностям в регионе. Его представил верховному хуралу и правительству республики заместитель полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко.

«Головко отметил, что Ховалыг обладает профессиональным опытом, необходимыми знаниями в сфере государственного, муниципального и корпоративного управления, знает ситуацию в республике, с которой связана вся его профессиональная деятельность», - говорится о церемонии на сайте тувинского правительства.

Как писали Sibnovosti.ru, в минувшую среду президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил врио главы региона Владислава Ховалыга. До этого он работал министром земельных и имущественных отношений Тувы, два срока – мэром Кызыла, а с 2018 года гендиректором АО «Тываэнергосбыт». Ранее в правительстве региона сообщали о том, что врио представит сибирский полпред президента Сергей Меняйло.

«Вступает в должность руководитель республики, и я бы попросил, чтобы все мои коллеги, каждый на своем посту постарались оказать максимальное содействие и, что называется, не покладая рук трудились…. Может сложиться впечатление, что вот, мол, все рушится, вроде бы как планы жизненные под сомнение ставятся. Нет, все своим чередом идет и в этом отношении очень бы хотелось, чтобы все отнеслись к этому этапу, к этому периоду очень ответственно», - заявил после своей отставки Шолбан Кара-оол.

Выборы главы региона пройдут 19 сентября 2021 года.

Фото: сайт правительства Республики Тува