9 апреля
Кызыл
погода +10 °C
77.1
 
€ 91.62
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Владислав Ховалыг представлен в качестве врио главы Тувы

Главная Политика
Кызыл
12:42 9 Апреля 2021
правительство, должность, глава
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Врио главы Республики Тува Владислав Ховалыг приступил к своим обязанностям в регионе. Его представил верховному хуралу и правительству республики заместитель полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Вадим Головко.

«Головко отметил, что Ховалыг обладает профессиональным опытом, необходимыми знаниями в сфере государственного, муниципального и корпоративного управления, знает ситуацию в республике, с которой связана вся его профессиональная деятельность», - говорится о церемонии на сайте тувинского правительства.

Как писали Sibnovosti.ru, в минувшую среду президент РФ Владимир Путин принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил врио главы региона Владислава Ховалыга. До этого он работал министром земельных и имущественных отношений Тувы, два срока – мэром Кызыла, а с 2018 года гендиректором АО «Тываэнергосбыт». Ранее в правительстве региона сообщали о том, что врио представит сибирский полпред президента Сергей Меняйло.

«Вступает в должность руководитель республики, и я бы попросил, чтобы все мои коллеги, каждый на своем посту постарались оказать максимальное содействие и, что называется, не покладая рук трудились…. Может сложиться впечатление, что вот, мол, все рушится, вроде бы как планы жизненные под сомнение ставятся. Нет, все своим чередом идет и в этом отношении очень бы хотелось, чтобы все отнеслись к этому этапу, к этому периоду очень ответственно», - заявил после своей отставки Шолбан Кара-оол.

Выборы главы региона пройдут 19 сентября 2021 года.

Фото: сайт правительства Республики Тува

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Политика / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Владимир Путин сменил главу Тувы

Владимир Путин сменил главу Тувы

8 Апреля 2021 г.
Шолбан Кара-оол руководил республикой 14 лет
Новости Кызыла: В Туве разделят посты главы республики и председателя правительства

В Туве разделят посты главы республики и председателя правительства

23 Сентября 2020 г.
Совмин региона возглавит Карим Сагаан-оол
Новости Кызыла: Заместитель главы Тувы ушел в отставку

Заместитель главы Тувы ушел в отставку

28 Июля 2020 г.
Причиной увольнения Александра Щура стали семейные обстоятельства
Новости Кызыла: Глава Тувы заявил о проплаченной атаке на правительство в соцсетях

Глава Тувы заявил о проплаченной атаке на правительство в соцсетях

27 Июля 2020 г.
Причины – предстоящие выборы главы республики
Новости Кызыла: Главу Тувы госпитализировали с коронавирусом

Главу Тувы госпитализировали с коронавирусом

25 Мая 2020 г.
И. о. руководителя региона назначен Александр Брокерт
Новости Кызыла: Глава Тувы сменил своего заместителя по социальным вопросам

Глава Тувы сменил своего заместителя по социальным вопросам

25 Марта 2020 г.
На этот пост назначена Саида Сенгии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кызыла: Туве пообещали срезать тарифы на электроэнергию почти на треть

Туве пообещали срезать тарифы на электроэнергию почти на треть

6 Апреля 2021 г.
Глава республики сообщил об итогах встречи с вице-премьером Александром Новаком
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru