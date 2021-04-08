Владимир Путин сменил главу Тувы

Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Республики Тува Шолбана Кара-оола. Причиной отставки указано собственное желание руководителя региона.

Указ президента РФ о кадровых решениях, касающихся Тувы, опубликован на сайте Кремля.

«Принять отставку главы Республики Тыва Кара-оола Ш. В. по собственному желанию», - говорится в документе.

Другим пунктом того же указа врио главы региона назначен Владислав Ховалыг.

«Вы человек очень опытный, ситуацию в республике знаете досконально, детально. Разумеется, в последние два года вы работаете в сфере большой энергетики, поэтому знаете проблемы региона и с этой стороны. Я уверен, что вы с новым объемом работы справитесь. Со своей стороны будем делать все для того, чтобы вас поддержать. Но надо входить, конечно, в курс дела уже сейчас, немедленно», - сказал Владимир Путин на встрече с ним, которая состоялась в режиме видеоконференции.

Шолбан Кара-оол руководил Тувой с 2007 года. В своем обращении к жителям республики он заявил, что «представил главе государства свою твердую позицию и попросил добровольной отставки». В последние годы Шолбан Кара-оол является председателем совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Владислав Ховалыг в ноябре 2018 года возглавил компанию «Тываэнергосбыт». До этого он работал министром земельных и имущественных отношений Тувы и два срока – мэром Кызыла.

Фото: сайт президента России