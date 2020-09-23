В Туве разделят посты главы республики и председателя правительства

Глава Тувы Шолбан Кара-оол предложил разделить посты главы региона и председателя правительства республики. Инициативу он объяснил сложной экономической ситуацией.

С предложением Шолбан Кара-оол выступил на аппаратном совещании в правительстве региона. Оно состоялось 22 сентября.

«В стране идет непростой период, экономический кризис, ограничительные меры в связи с пандемией, очень серьезная нагрузка на правительство, и, конечно же, большие для нас вызовы, связанные с коронавирусом, поиск доходов, реализации нашего индивидуального плана развития республики. Все это порождает ситуацию, в которой необходимо перегруппировку сил сделать», - пояснил Шолбан Кара-оол.

Председателем республиканского правительства он предложил назначить Карима Сагаан-оола. В настоящее время (с ноября 2018 года) он занимает пост мэра Кызыла. Ранее Карим Сагаан-оол работал министром энергетики и топлива Тувы, первым заместителем гендиректора АО «Тываэнерго».

Кроме того, Шолбан Кара-оол объявил о перестановках в правительстве региона. Руководитель администрации Сут-Хольского района Тувы Дайынчы Ондар сменит в кресле министра экономики Елену Каратаеву. Министром образования и науки вместо Татьяны Санчаа станет Солангы Тамчай. В сообщении официального портала Республики Тува отмечается, что Татьяна Санчаа не справилась в срок с поручением президента РФ по организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов. Министром общественной безопасности назначен Виктор Хулер.

Напомним, Шолбан Кара-оол на днях вернулся в республику после лечения от пневмонии в Москве. Ранее он уже переболел коронавирусной инфекцией.

Фото: официальный портал Республики Тува