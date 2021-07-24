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В Туве восемь жертв в двух ДТП

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Кызыл
10:54 24 Июля 2021
дтп, автомобиль, мвд
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Тува в автомобильной аварии погибли пять человек. Крупное ДТП произошло вчера поздно вечером на территории Барун-Хемчикского района.

По предварительным данным МВД по Республике Тува, водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением. Автомобиль слетел с трассы и перевернулся. Погибли все, кто в нем находился. Помимо водителя это четыре пассажира, включая одного несовершеннолетнего.

Кроме того, вчера вечером на подъезде к Кызылу грузовой автомобиль врезался в автомобиль Honda. На месте скончались водитель легковой автомашины и два пассажира.

Фото: страница МВД по Республике Тува в соцсети «ВКонтакте»

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