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Следователи возбудили дело после вспышки COVID-19 в тувинском детском лагере

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Кызыл
10:17 30 Июня 2021
дети, лагерь, скр
Автор: Sibnovosti.ru
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Массовое заражение COVID-19 детей в тувинском оздоровительном лагере «Байлак» привело к возбуждению уголовного дела. Оно расследуется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В ходе процессуальной проверки следователи установили, что с 11 июня к врачу-педиатру лагеря обратились 35 детей с жалобами головную боль, кашель и т. д. Но только после того, как 22 июня одного из детей доставили в районную больницу с диагнозом «аллергический дерматит», стало понятно, что «Байлак» стал очагом коронавирусной инфекции. Было выявлено 68 больных детей и девять сотрудников.

По данным официального портала Республики Тува, в настоящее время 42 ребенка из лагеря лечатся в Республиканской детской больнице. Их состояние характеризуется как «средней степени тяжести». Обсерватор для вывезенных из «Байлака» детей первоначально был организован в общежитии Тувинского строительного техникума. Но быстро выяснилось, что там нет для этого подходящих условий. Поэтому детей перевели в гостиницу «Буян-Бадыргы» в Кызыле.

«Теперь у них в каждой комнате будут отдельный санузел, чайники, безопасные розетки, да в конце концов, удобные кровати», - сообщил врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

Власти республики на вчерашнем экстренном совещании приняли решение о досрочном прекращении деятельности всех детских оздоровительных лагерей.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Тува

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