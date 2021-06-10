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Компания с пьяным водителем напала на инспектора ДПС в Туве

Главная Происшествия
Кызыл
08:40 10 Июня 2021
инспектор, нападение, автомобиль
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Тува возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). На сотрудника ДПС напали во время патрулирования в Кызыле.

Инцидент произошел в ночь на 28 мая на ул. Титова. Инспектор ГИБДД проверял документы у водителя JAC T6 и выявил у него признаки алкогольного опьянения.

«Инспектор ДПС предпринял попытку вытащить ключ из замка зажигания, однако в это время поднятое нетрезвым водителем боковое стекло зажало сотрудника полиции. На неоднократные требования остановить транспортное средство правонарушитель за рулем не реагировал и продолжал движение…», - говорится о дальнейшем развитии событий в сообщении на странице МВД по Республике Тува в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил в ведомстве, автомобиль удалось задержать только после полуторакилометровой погони. В машине находились четыре мужчины и три женщины. Все они были доставлены в отделение полиции.

По данным официального портала Республики Тува, за первую неделю июня автоинспекторы региона задержали 56 пьяных водителей. В их числе оказались учитель, чиновник и работник республиканской больницы.

Фото: страница МВД по Республике Тува в соцсети «ВКонтакте»

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