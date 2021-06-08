В Туве 90 млн рублей как ветром сдуло

Ураган, который обрушился на Республику Тува в конце прошлой недели, нанес региону ущерб в размере 90 млн руб. Главный удар пришелся на город Шагонар.

Размер ущерба назвал и. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Аяс Хунай-оол. О ликвидации последствий разгула стихии он рассказал на аппаратном совещании в тувинском правительстве.

«Проведена работа по обследованию объектов социального назначения: две школы, гимназия, строительный техникум, два детских сада, дом культуры, центральная кожуунная больница, многоквартирный жилой дом. Рабочей комиссией были зафиксированы повреждения объектов…», - привел слова чиновника ТАСС.

По данным официального портала Тувы, 5 июня сильный ветер, скорость которого достигала 38 м/с, повредил крыши многоэтажных домов и зданий, повалил деревья и столбы линий электропередач в шести муниципалитетах, включая Кызыл.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Тува