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В Туве отсыпали дамбу для борьбы с паводком

Главная Происшествия
Кызыл
12:02 29 Мая 2021
подтопление, работы, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Минувшей ночью в Кызылском районе Тувы инженерные бригады завершили отсыпку защитной насыпи. В общей сложности было отсыпано в длину 170 м.

По данным главного управления МЧС по Республике Тува, к утру 29 мая в районе ДАР подтоплены 22 участка и 14 дачных дома. В пунктах временного размещения находятся 38 человек.

Вчера мэрия Кызыла сообщила о том, что в районе ЛДО ведутся работы по отсыпке, увеличению и удлинению дамбы. В них было задействовано в общей сложности 24 единицы техники: 16 «КамАЗов», пять фронтальных погрузчиков и три экскаватор.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Тува

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