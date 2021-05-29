В Туве отсыпали дамбу для борьбы с паводком

Минувшей ночью в Кызылском районе Тувы инженерные бригады завершили отсыпку защитной насыпи. В общей сложности было отсыпано в длину 170 м.

По данным главного управления МЧС по Республике Тува, к утру 29 мая в районе ДАР подтоплены 22 участка и 14 дачных дома. В пунктах временного размещения находятся 38 человек.

Вчера мэрия Кызыла сообщила о том, что в районе ЛДО ведутся работы по отсыпке, увеличению и удлинению дамбы. В них было задействовано в общей сложности 24 единицы техники: 16 «КамАЗов», пять фронтальных погрузчиков и три экскаватор.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Тува