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Авария на трассе «Енисей» в Туве привела к гибели четырех человек

Главная Происшествия
Кызыл
14:48 26 Марта 2021
авария, автомобиль, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
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На автомобильной трассе Р-257 «Енисей» в Республике Тува «УАЗ Хантер» врезался в ВАЗ-21104. В аварии погибли четыре человека.

ДТП произошло сегодня примерно в полдень на территории Улуг-Хемского района региона. По данным МВД по Республике Тува, водитель «УАЗ Хантер» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

«На месте от тяжести полученных травм погиб 34-летний водитель и три пассажира автомашины десятой модели. Также четыре участника дорожного движения госпитализированы в медучреждение», - рассказали о последствиях аварии в ведомстве.

Всего в двух автомобилях находилось восемь человек. В МВД отметили, что дорожную обстановку в этом районе ухудшает снегопад.

Фото: сайт МВД по Республике Тува

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