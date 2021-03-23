Высокопоставленного сотрудника полиции в Туве обвинили во взяточничестве

В Республике Тува возбуждено уголовное дело в отношении высокопоставленного сотрудника полиции. Оно расследуется по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Обвинение предъявлено заместителю начальника следственного управления МВД по Республике Тува. По версии следствия, взятку она получила в начале этого года за помощь местной жительнице, которая хотела устроиться на службу в органы МВД дознавателем.

Сумма взятки составила 200 тыс. руб. Деньги, как говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Тува, передавались как личной обвиняемой, так и через посредника.

«По материалам оперативно-разыскной деятельности в отношении посредника и взяткодателя также возбуждены уголовные дела», - добавили в следственном управлении.

В МВД по Республике Тува отметили, что факт получения незаконного денежного вознаграждения был установлен сотрудниками его оперативно-розыскной части собственной безопасности и республиканского управления ФСБ.

«По данному факту проводится служебная проверка. В случае подтверждения вины сотрудника, она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечена к ответственности в соответствии с законодательством», - сообщили в региональном главке полиции.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Тува