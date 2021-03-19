19 марта
Кызыл
погода -3 °C
73.66
 
€ 88.12
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Мать и двое детей погибли на пожаре в Кызыле

Главная Происшествия
Кызыл
14:57 19 Марта 2021
уголовное, пожар, дети
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В результате пожара в частном доме в левобережной части Кызыла погибли четыре человека. В их числе мать и двое ее детей.

Пожар произошел 18 марта в доме по ул. Зеленой СНТ-10. Детям было три и пять лет. В сообщении следственного управления СКР по Республике Тува говорится, что личность четвертого погибшего устанавливается. По данным мэрии Кызыла, погибла также знакомая хозяйки дома. Как сообщили в МЧС, для обогрева дома хозяйка на ночь оставляла включенной электрическую плиту.

В следственном управлении отметили, что с марта 2020 года женщина состояла на профилактическом учете из-за пьянства, а ее детей неоднократно отправляли в муниципальный центр социальной помощи семье и детям. 20 февраля 2021 года решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при мэрии Кызыла детей вернули матери.

Поэтому помимо уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) возбуждено еще одно - по ч. 3 ст. 293 УК РФ  (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более людей).

Мэр Кызыла Карим Сагаан-оол в связи с пожаром провел экстренное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, говорится на сайте органов местного самоуправления Кызыла. По словам вице-мэра по социальной политике Натальи Попугаловой, детей вернули женщине потому, что она «убеждала о своем исправлении». Последний раз члены комиссии по делам несовершеннолетних посетили семью с проверкой 7 марта 2021 года и сделали вывод, что мать семейства находилась в трезвом состоянии, а дети - под присмотром.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Тува

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Кызыла: Собаки растерзали женщину в дачном поселке Кызыла

Собаки растерзали женщину в дачном поселке Кызыла

3 Марта 2021 г.
Следователи проводят проверку
Новости Кызыла: Дети с сотрясением мозга остаются в больнице Кызыла после ДТП

Дети с сотрясением мозга остаются в больнице Кызыла после ДТП

24 Февраля 2021 г.
Легковой автомобиль врезался в автобус со школьниками
Новости Кызыла: Тувинский налетчик потратил похищенные средства на плюшевого медведя

Тувинский налетчик потратил похищенные средства на плюшевого медведя

4 Февраля 2021 г.
Его задержали в кафе рядом с ограбленным офисом
Новости Кызыла: Чиновники переводили муниципальные участки под Кызылом на своих родственников

Чиновники переводили муниципальные участки под Кызылом на своих родственников

21 Января 2021 г.
Дело организованной преступной группы передали в суд
Новости Кызыла: В Туве случилось обрушение в шахте: один человек погиб

В Туве случилось обрушение в шахте: один человек погиб

17 Января 2021 г.
Об этом рассказали в Следственном комитете по республике
Новости Кызыла: В Туве топит приусадебные участки в селе Бай-Тал

В Туве топит приусадебные участки в селе Бай-Тал

10 Января 2021 г.
Там живут девять семей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru