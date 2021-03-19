Мать и двое детей погибли на пожаре в Кызыле

В результате пожара в частном доме в левобережной части Кызыла погибли четыре человека. В их числе мать и двое ее детей.

Пожар произошел 18 марта в доме по ул. Зеленой СНТ-10. Детям было три и пять лет. В сообщении следственного управления СКР по Республике Тува говорится, что личность четвертого погибшего устанавливается. По данным мэрии Кызыла, погибла также знакомая хозяйки дома. Как сообщили в МЧС, для обогрева дома хозяйка на ночь оставляла включенной электрическую плиту.

В следственном управлении отметили, что с марта 2020 года женщина состояла на профилактическом учете из-за пьянства, а ее детей неоднократно отправляли в муниципальный центр социальной помощи семье и детям. 20 февраля 2021 года решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при мэрии Кызыла детей вернули матери.

Поэтому помимо уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) возбуждено еще одно - по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более людей).

Мэр Кызыла Карим Сагаан-оол в связи с пожаром провел экстренное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, говорится на сайте органов местного самоуправления Кызыла. По словам вице-мэра по социальной политике Натальи Попугаловой, детей вернули женщине потому, что она «убеждала о своем исправлении». Последний раз члены комиссии по делам несовершеннолетних посетили семью с проверкой 7 марта 2021 года и сделали вывод, что мать семейства находилась в трезвом состоянии, а дети - под присмотром.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Тува