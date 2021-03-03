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Кызыл
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Собаки растерзали женщину в дачном поселке Кызыла

Главная Происшествия
Кызыл
14:21 3 Марта 2021
животные, нападение, женщина
Автор: Sibnovosti.ru
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В Сибири очередной случай нападения собак на человека. На этот раз он привел к трагедии – погибла женщина.

Нападение произошло вечером 1 марта на территории одного из дачных поселков Кызыла. Женщину доставили ГБУЗ «Республиканская больница №1» с множественными рваными ранами нижних и верхних конечностей. Спустя некоторое время она скончалась.

«Согласно пояснениям очевидца женщина пострадала от укусов трех собак … В ходе осмотра места происшествия хозяева трех собак, покусавших женщину, были установлены … На момент осмотра собаки не были на привязи», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Республике Тува.

Ведомство организовало процессуальную проверку.

Как писали Sibnovosti.ru, народный хурал Республики Бурятия обратится в Госдуму РФ с инициативой внести изменения в федеральное законодательство, регулирующее обращение с животными. В региональном парламенте считают целесообразным ввести обязательную стерилизацию или кастрацию домашних животных (кроме случаев, когда их содержат для получения потомства). В числе других предложений - введение обязательного страхования ответственности владельца животного.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Тува

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