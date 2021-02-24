Дети с сотрясением мозга остаются в больнице Кызыла после ДТП

Трое детей с сотрясением головного мозга находятся в нейрохирургическом отделении республиканской больницы Тувы под наблюдением врачей. Они были пассажирами микроавтобуса, попавшего в ДТП на территории одного из дачных обществ Кызыла.

Авария произошла 22 февраля. По данным МВД по Республике Тува, водитель автомашины Toyota Ipsum не справился с управлением, выехал на полосу для встречного движения и врезался в автобус Iveco Bus. В автобусе находилось 27 человек, включая учащихся нескольких школ.

«В результате ДТП в республиканскую больницу было доставлено 19 участников дорожного движения, 13 из которых – несовершеннолетние», - отметили в республиканском главке полиции.

Водителя Toyota Ipsum с тяжелой травмой и с признаками опьянения госпитализировали в реанимационное отделение. Вывих тазобедренного сустава получил также пассажир иномарки.

По данным МВД, водитель Toyota Ipsum привлекался к уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение и был лишен права управления транспортными средствами на два года.

Следственное управление СКР организовало проверку на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Фото: сайт МВД по Республике Тува