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Тувинский налетчик потратил похищенные средства на плюшевого медведя

Главная Происшествия
Кызыл
12:44 4 Февраля 2021
разбойник, мвд, медведь
Автор: Sibnovosti.ru
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Полиция Кызыла задержала 18-летнего налетчика, ограбившего микрофинансовую организацию. Часть похищенных денег он потратил на подарки девушке, которой назначил свидание рядом с офисом пострадавшей компании.

В полицию обратилась сотрудница микрофинансовой организации. По ее словам, в офис вошел молодой человек в медицинской маске и под угрозой предмета, похожего на нож, забрал около 100 тыс. руб. По данным МВД по Республике Тува, налетчика задержали в тот же вечер в кафе на той же улице. Как рассказали в ведомстве, у него изъяли, помимо прочего, плюшевого медведя, коробку шоколадных конфет, букет цветов и карту гостя гостиницы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Ранее фигурант дела привлекался к уголовной ответственности за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

Фото: сайт МВД по Республике Тува

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