Чиновники переводили муниципальные участки под Кызылом на своих родственников

Кызылский городской суд Республики Тува рассмотрит уголовное дело организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством с земельными участками. По версии следствия, в нее входят трое работников администраций Кызылского района и поселка городского типа Каа-Хем.

Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Эпизоды дела относятся к 2014-2016 годам.

«По версии следствия, действуя в составе организованной группы, … совершали хищения чужого имущества – земельных участков, принадлежащих на праве собственности Кызылскому району. Путем предоставления в регистрационный орган подложных документов обвиняемые приобрели право на 25 земельных участков… Право собственности на участки общей стоимостью свыше 3 млн руб. они зарегистрировали на своих родственников и знакомых», - говорится в сообщении тувинской прокуратуры.

Как писали Sibnovosti.ru, власти Кызыла разработали проект изменений в закон Республики Тува «О земле». Он предлагает узаконить самовольно построенные до 2013 года дома с земельными участками. Проблема собственности на участки и дома напомнила о себе 4 декабря 2020 года. Тогда, по данным официального портала региона, судебные приставы намеревались демонтировать семь домов в микрорайоне «Спутник» как самовольные постройки. Основанием для этого послужило решение городского суда Кызыла. На сайте органов местного самоуправления Кызыла отмечается, что жители самовольно построенных домов получили отсрочку до 1 апреля.