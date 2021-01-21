21 января
Кызыл
погода -21 °C
73.37
 
€ 88.97
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

Чиновники переводили муниципальные участки под Кызылом на своих родственников

Главная Происшествия
Кызыл
14:14 21 Января 2021
земля, суд, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Кызылский городской суд Республики Тува рассмотрит уголовное дело организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством с земельными участками. По версии следствия, в нее входят трое работников администраций Кызылского района и поселка городского типа Каа-Хем.

Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Эпизоды дела относятся к 2014-2016 годам.

«По версии следствия, действуя в составе организованной группы, … совершали хищения чужого имущества – земельных участков, принадлежащих на праве собственности Кызылскому району. Путем предоставления в регистрационный орган подложных документов обвиняемые приобрели право на 25 земельных участков… Право собственности на участки общей стоимостью свыше 3 млн руб. они зарегистрировали на своих родственников и знакомых», - говорится в сообщении тувинской прокуратуры.

Как писали Sibnovosti.ru, власти Кызыла разработали проект изменений в закон Республики Тува «О земле». Он предлагает узаконить самовольно построенные до 2013 года дома с земельными участками. Проблема собственности на участки и дома напомнила о себе 4 декабря 2020 года. Тогда, по данным официального портала региона, судебные приставы намеревались демонтировать семь домов в микрорайоне «Спутник» как самовольные постройки. Основанием для этого послужило решение городского суда Кызыла. На сайте органов местного самоуправления Кызыла отмечается, что жители самовольно построенных домов получили отсрочку до 1 апреля.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Кызыла: В Туве случилось обрушение в шахте: один человек погиб

В Туве случилось обрушение в шахте: один человек погиб

17 Января 2021 г.
Об этом рассказали в Следственном комитете по республике
Новости Кызыла: В Туве топит приусадебные участки в селе Бай-Тал

В Туве топит приусадебные участки в селе Бай-Тал

10 Января 2021 г.
Там живут девять семей
Новости Кызыла: В Кызыле водитель укусила автоинспектора

В Кызыле водитель укусила автоинспектора

21 Октября 2020 г.
Она попыталась скрыться при проверке документов
Новости Кызыла: Ребенок погиб в автомобильной аварии в Туве

Ребенок погиб в автомобильной аварии в Туве

27 Июля 2020 г.
Микроавтобус Toyota перевернулся на трассе Кызыл – Эрзин
Новости Кызыла: В столкновении двух автомобилей в Туве погибли пять человек

В столкновении двух автомобилей в Туве погибли пять человек

19 Июля 2020 г.
Авария произошла на 206-м км автодороги Кызыл – Эрзин
Новости Кызыла: Сибирь под дождем

Сибирь под дождем

16 Июля 2020 г.
Мощные дожди прошлись по целому ряду сибирских регионов в последние дни
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru