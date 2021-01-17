В Туве случилось обрушение в шахте: один человек погиб

Сегодня утром, около 10:00 в одной из шахт в Тоджинском районе Республики Тува, произошло обрушение выработки. Об этом сообщили в СК РФ по Республике Тува.

На текущий момент известно, что во время происшествия в шахте было 42 человек. В непосредственной близости с обрушением – трое. Двое из них сумели спастись самостоятельно, однако третий погиб. Его тело извлекали спасатели.

В настоящее время проводится по факту происшествия доследственная проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ – «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Известно, что шахта принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Лунсин».