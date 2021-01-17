17 января
Кызыл
погода -23 °C
73.55
 
€ 89.25
18+
Sibnovosti.ru
Кызыл
...

В Туве случилось обрушение в шахте: один человек погиб

Главная Происшествия
Кызыл
17:38 17 Января 2021
следствие, шахта, гибель, шахтеры, происшествие, происшествия, тува, скр, следователи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Сегодня утром, около 10:00 в одной из шахт в Тоджинском районе Республики Тува, произошло обрушение выработки. Об этом сообщили в СК РФ по Республике Тува.

На текущий момент известно, что во время происшествия в шахте было 42 человек. В непосредственной близости с обрушением – трое. Двое из них сумели спастись самостоятельно, однако третий погиб. Его тело извлекали спасатели.

В настоящее время проводится по факту происшествия доследственная проверка. Не исключено, что будет возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ – «Нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». В ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Известно, что шахта принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Лунсин».

 

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Кызыла: В Туве топит приусадебные участки в селе Бай-Тал

В Туве топит приусадебные участки в селе Бай-Тал

10 Января 2021 г.
Там живут девять семей
Новости Кызыла: В Кызыле водитель укусила автоинспектора

В Кызыле водитель укусила автоинспектора

21 Октября 2020 г.
Она попыталась скрыться при проверке документов
Новости Кызыла: Ребенок погиб в автомобильной аварии в Туве

Ребенок погиб в автомобильной аварии в Туве

27 Июля 2020 г.
Микроавтобус Toyota перевернулся на трассе Кызыл – Эрзин
Новости Кызыла: В столкновении двух автомобилей в Туве погибли пять человек

В столкновении двух автомобилей в Туве погибли пять человек

19 Июля 2020 г.
Авария произошла на 206-м км автодороги Кызыл – Эрзин
Новости Кызыла: Сибирь под дождем

Сибирь под дождем

16 Июля 2020 г.
Мощные дожди прошлись по целому ряду сибирских регионов в последние дни
Новости Кызыла: Дожди в Туве смыли 10 мостов

Дожди в Туве смыли 10 мостов

16 Июля 2020 г.
Режим ЧС муниципального характера введен в четырех районах
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кызыла: В Туве запланировали масштабную рекультивацию отходов

В Туве запланировали масштабную рекультивацию отходов

13 Января 2021 г.
Власти заключили соглашение о рекультивации 1,4 млн кубометров токсичного мусора «Тувакобальта»
Новости Кызыла: Самый необычный памятник в России находится в Туве

Самый необычный памятник в России находится в Туве

15 Января 2021 г.
Завершено онлайн голосование
Новости Кызыла: В Туве из-за аварии на старой котельной пострадали четыре человека

В Туве из-за аварии на старой котельной пострадали четыре человека

12 Января 2021 г.
К котельной подключены два соцучреждения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru