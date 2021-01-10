В Туве топит приусадебные участки в селе Бай-Тал

В тувинском селе Бай-Тал наледной водой подтоплены приусадебные участки. Там живут девять семей – а это 39 человек, среди которых 20 детей, сообщил на странице в соцсети глава республики Шолбан Кара-оол.

По его словам, частично затоплены приусадебные участки домов по улицам Монгулек и Константина Тоюн. Такая ситуация в селе сохраняется с начала года, но в первые дни жители пытались самостоятельно отводить воду от своих домов. Администрация Бай-Тайгинского кожууна планировала построить дамбу, для этого собирались использовать бульдозера частного предпринимателя.

«Перед первым заместителем Ш.Х. Хопуя, заместителем О.О. Бады и Службой ГО и ЧС ставлю задачу взять ситуацию на особый контроль, информировать население о проводимых работах. Из мест возможного подтопления наледевыми водами вывезти людей и скот. Держу на личном контроле», - заявил Шолбан Кара-оол.

Отметим, что региональные власти рекомендовали ввести на территории села Бай-Тал режим «Повышенной готовности». В селе у реки Хемчик живут 1,8 тысячи человек.