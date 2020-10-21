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Кызыл
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В Кызыле водитель укусила автоинспектора

Главная Происшествия
Кызыл
13:07 21 Октября 2020
авто, гибдд, водитель
Автор: Sibnovosti.ru
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Жительница Кызыла укусила сотрудника Госавтоинспекции. Инцидент произошел 19 октября в столице Тувы.

По данным республиканского МВД, инспекторы ДПС остановили легковую автомашину Mazda Familia, за рулем которой находилась жительница Кызыла. В ходе проверки документов у нее выявили признаки алкогольного опьянения.

«В ходе составления протокола женщина, укусив руку одного из сотрудников полиции, оказала сопротивление и попыталась скрыться. На противоправные действия госавтоинспекторы были вынуждены применить в отношении водителя физическую силу для доставления в полицию», - сообщили в МВД по Республике Тува.

Как рассказали в ведомстве, водитель уже привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а ее машина помещена на специализированную стоянку.

Кроме того, в действиях женщины усматриваются признаки преступления по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В связи с этим материалы переданы региональному следственному управлению СКР.

Фото: «Яндекс.Дзен»

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