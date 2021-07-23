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Тувинские сказители соберутся на съезд

Главная Культура
Кызыл
14:45 23 Июля 2021
съезд, конкурс, традиция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кызыле состоится первый в истории современной Тувы съезд сказителей и хоомейжи. Мероприятие пройдет в течение двух дней – 1 и 2 ноября.

Целью съезда объявлено выявления отличий между сказительским искусством и хоомеем (горловое пение), «для сохранения уникальности, аутентичной традиции каждого из жанров на современном этапе».

По данным официального портала Республики Тува, в рамках съезда организован конкурс по сказительскому искусству. Кроме того, состоятся научно-практическая конференция «Устный и музыкальный фольклор тувинского народа как часть нематериального культурного наследия народов России» и выставка мастеров народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Местом проведения съезда выбран центр развития тувинской традиционной культуры и ремесел.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2015 года в Туве завершился первый международный фестиваль «Хоомей в Центре Азии».

Фото: официальный портал Республики Тува

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