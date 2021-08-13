Главе Тувы указали на аварийное жилье и школы

К числу до сих пор не решенных в Туве проблем президент РФ Владимир Путин назвал ликвидацию аварийного жилья и переполненность школ. О них он напомнил в ходе рабочей встречи с врио главы республики Владиславом Ховалыгом.

Встреча прошла в режиме видеоконференции, содержание которой опубликовано на сайте Кремля. Темой для обсуждения стала социально-экономическая ситуация в регионе.

«Первое – у вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. На это, конечно, нужно обратить внимание. Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора-два года назад. Запланирована была реализация всех этих программ еще к окончанию 2018-го, но пока, к сожалению, эта работа не завершена. Поэтому вы мне подготовьте и по этому поводу отдельное письмо», - обратился глава государства к главе республики.

Что касается школ и детсадов, то Владимир Путин отметил, что показатели их наполненности в Туве не укладываются в нормативы.

Владислав Ховалыг, в свою очередь, сообщил президенту РФ о том, что республика подготовит программу развития агропромышленного комплекса до 2026 года. К этому времени планируется перерабатывать весь объем произведенного в республике молока и шерсти, 50% мяса. Стоимость программы оценена в 17 млрд руб., из которых 9 млрд руб. Тува рассчитывает получить из федерального бюджета.

Как писали Sibnovosti.ru, Владимир Путин назначил Владислава Ховалыга врио главы Республики Тува в начале апреля этого года.

Фото: сайт президента России