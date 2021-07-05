Более 60 тыс. жителей Тувы обратились за денежными выплатами на детей

Жители Республики Тува буквально завалили профильные органы власти заявлениями о ежемесячной денежной выплате на детей в возрасте от трех до семи лет. К их обработке пришлось подключать дополнительных сотрудников.

Как сообщил официальный портал Тувы, с начала реализации соответствующего указа президента РФ обратилось более 60 тыс. человек. Население региона составляет немногим более 330 тыс. человек.

«Самая напряженная ситуация с обработкой поступивших заявлений приходится на столицу республики. В связи с этим в департамент по социальной политике мэрии Кызыла дополнительно привлечено пять специалистов структурных подразделений городской администрации, также в обработки заявлений принимали участие два специалиста минтруда», - отметили в республиканском правительстве.

Сообщается также, что из полученных заявлений одобрены только 36,3 тыс. В основном их авторам отказывают из-за превышения размера среднедушевого дохода над прожиточным минимумом. За первое полугодие выплаты составили 1,41 млрд руб.

В последние годы Тува является одним из лидеров по рождаемости среди российских регионов. Например, в 2018 году она составила 20,4 рождения на 1 тыс. человек населения республики.

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