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Кабмин добавил 180,5 млн рублей на строительство моста в Туве

Главная Экономика
Кызыл
13:20 18 Июня 2021
премьер-министр, средства, мост
Автор: Sibnovosti.ru
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Федеральное правительство направит на завершение дорожный проектов в ряде российских регионов 6,9 млрд руб. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Практически все объекты находятся в высокой степени готовности. Рассчитываем, что эти трансферты позволят как можно быстрее завершить строительство», - сказал глава кабмина на его заседании.

Всего средства получат шесть проектов. В их числе один сибирский - строительство моста через реку Большой Енисей на автомобильной дороге Бояровка - Тоора-Хем в Республике Тува.

Согласно документу, на это будет направлено 180,5 млн руб. По данным правительства, в настоящее время готовность объекта составляет 95%.

Ранее сообщалось, что мост через Большой Енисей призван связать труднодоступный Тоджинский район с остальной частью Тувы. Строительство началось в марте 2020 года, его ведет компания «Восток».

Фото: страница экс-главы Республики Тува Шолбана Кара-оола в соцсети Facebook

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